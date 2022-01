Bordeaux : Le contrat de Koscielny résilié

🚨Le FCGB et Laurent Koscielny trouvent un accord.

Laurent Koscielny ne jouera plus avec les Girondins de Bordeaux. Depuis plusieurs semaines, le dossier menant à l'ex joueur d'Arsenal a beaucoup fait parler. Consécutivement à la défaite historique face à l'OM (0-1), Paul Baysse et Mehdi Zerkane avaient été mis à l'écart du groupe professionnel mais Laurent Koscielny, lui, a dû continuer à s'entraîner avec le groupe dans l'attente d'une solution concernant son cas.Dans un communiqué officiel, l'actuel 17ème de Ligue 1 a annoncé l'information, à quelques heures de la clôture du marché hivernal. "Le FC Girondins de Bordeaux et Laurent Koscielny ont trouvé un accord pour que ce dernier, dans une fonction qui reste à définir en lien avec sa carrière, puisse contribuer au développement des partenariats à l’international., peut-on lire. Notamment courtisé par Lorient, club dans lequel il a évolué entre 2009 et 2010, le défenseur central ne retrouvera pas son ancien club.Avec 53 buts encaissés en 22 matchs, les Girondins de Bordeaux possèdent la pire défense de Ligue 1. En ce qui concerne le profil d'un défenseur expérimenté, l'équipe entraînée par Vladimir Petkovic pourra tout de même s'appuyer sur Marcelo, qui s'est engagé après avoir été libéré par l'OL.