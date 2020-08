Bordeaux intronise Gasset et Roche !

Jean-Louis Gasset, qui a été durant trois ans entraîneur adjoint des Girondins de Bordeaux auprès de Laurent Blanc, a signé un contrat de deux ans avec le club bordelais, comme officiellement annoncé ce lundi par le club. Bordeaux annonce également la nomination d’Alain Roche au poste de directeur sportif, lui qui "assumera la responsabilité des différentes équipes des Girondins et du Centre de formation".

[Communiqué] Frédéric Longuépée, président du FC Girondins de Bordeaux est très heureux d’annoncer l’arrivée de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle et de Alain Roche en tant que Directeur sportif.



Plus d'infos ▶ https://t.co/Y8lpypTNeL pic.twitter.com/jcDk18GLFS

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 10, 2020







"Frédéric Longuépée, président du FC Girondins de Bordeaux est très heureux d’annoncer l’arrivée de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle et de Alain Roche en tant que Directeur sportif", peut-on lire dans le communiqué des Girondins diffusé ce lundi. "La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux", a déclaré pour sa part Jean-Louis Gasset.