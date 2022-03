"Je ne suis pas totalement satisfait parce qu'on a n'a pas gagné de match. Je suis venu pour sortir les Girondins de la situation où ils sont. Tant qu'on ne sera pas dans une situation beaucoup plus confortable, je ne pourrai pas être satisfait. Oui, on voit des choses qui se mettent en place. Il y a des progrès. Sur la deuxième période à Clermont, on a subi que deux tirs, un seul cadré. On sent que des choses se mettent en place, mais je me répète, ce n'est pas suffisant", a expliqué David Guion, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux.