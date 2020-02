Le Club est heureux d'annoncer la prolongation de contrat de Jimmy Briand. Il est maintenant lié aux Girondins jusqu'en 2022. #FCGB pic.twitter.com/Gy6ZFAhoZY

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) February 6, 2020

Alors que Bordeaux pourrait souffre d’un manque de profondeur aux yeux de son coach Paulo Sousa, et que François Kamano pourrait quitter le club dans les prochaines semaines, les Girondins ont verrouillé ce jeudi l’avenir de Jimmy Briand. L’attaquant du club au scapulaire a en effetalors que son précédent bail arrivait à expiration en juin prochain. Pour sa deuxième saison en Gironde, le joueur passé par Rennes, Lyon, Hannovre et Guingamp continue de se montrer régulier. L’homme aux 439 matchs en Ligue 1 se rapproche en effet des 100 buts dans lélite (98 jusqu’ici) puisqu’il a trouvé le chemin des filets à six reprises cette saison, en plus d’un but en Coupe de France.