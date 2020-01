Bordeaux annonce l'arrivée de Ruben Pardo (officiel)

C'est officiel : Ruben Pardo va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière aux Girondins de Bordeaux. Le milieu relayeur espagnol a paraphé un contrat de deux ans avec le club aquitain. Passé par les sélections de jeunes, il arrive en provenance de la Real Sociedad avec une réputation flatteuse.



"Le club est heureux d'annoncer l’arrivée de Ruben Pardo, en provenance de la Real Sociedad. Le joueur a signé un contrat de 2 saisons. Ruben Pardo s’est officiellement engagé avec les Girondins. Le milieu de terrain espagnol a passé sa visite médicale avant de signer son contrat de 2 saisons au club. Ruben est un joueur Marine et Blanc jusqu’en 2022, a indiqué le club dans un communiqué officiel. Joueur d’expérience, il va apporter sa technique et sa connaissance du haut niveau au milieu de terrain. Nous lui souhaitons toute la réussite possible au sein des Marine et Blanc".







[Transfert] Ruben Pardo s'engage jusqu'en 2022 avec les Marine et Blanc ! #MercatoFCGB

➡ https://t.co/cWMNJpMSnm pic.twitter.com/Q5F0722ikr

— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 31, 2020