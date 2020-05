Auteur de 17 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le VfL Bochum, Silvère Ganvoula a franchi un important palier ces derniers mois en Bundesliga 2. A tel point que le puissant attaquant international congolais (6 sélections, 1 but avec les Diables Rouges) suscite les convoitises et pourrait être l'un des animateurs du prochain mercato, outre-Rhin mais pas seulement. Un club de l'élite allemande était venu aux nouvelles l'hiver dernier, mais Bochum avait alors repoussé cette approche, comptant sur son buteur de 23 ans pour assurer le maintien. La donne a changé depuis, et la formation de la Ruhr est aujourd'hui davantage à l'écoute des propositions.

La Bundesliga à l'affût

Certains clubs de Bundesliga ne sont pas fait prier pour se manifester. Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, Mayence, Schalke 04 et le Fortuna Düsseldorf ont déjà pris des contacts avec le joueur, qui commence également à attirer les regards à l'étranger. Après avoir suscité cet hiver les intérêts de Grenade et de Villarreal (où Ganvoula était vu comme un possible successeur de Karl Toko Ekambi), le Besiktas et l'Ajax Amsterdam se sont déplacés pour le superviser. Et ce n'est pas tout : des clubs anglais ne seraient pas indifférents aux qualités de Silvère Ganvoula, passé notamment par le Raja Casablanca et Anderlecht avant de réaliser pleinement son potentiel cette saison à Bochum.