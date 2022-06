Où jouera Aurélien Tchouaméni la saison prochaine ? Quel maillot portera le milieu de l'équipe de France ? Restera-t-il à Monaco ou prendra-t-il la destination d'un Real Madrid qui lui tend les bras ? Une autre option surgira-t-elle ? Autant de questions qui, pour l'heure, n'ont pas de réponse. Et ce n'est pas seulement le grand public ou les médias qui sont dans le flou puisque le principal intéressé a avoué lui-même être encore en pleine réflexion.



Dans une séquence diffusée ce dimanche lors de l'émission Téléfoot, Aurélien Tchouaméni a précisément répondu à une question concernant son avenir en club. S'il se réjouit d'être l'objet de tant de convoitises, il a confirmé qu'il réfléchissait encore. "Je ne suis pas troublé par ça, parce que c'est une position dans laquelle j'ai toujours voulu être. À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs du monde, ça veut dire que je fais de bonnes choses sur le terrain. Il y a des articles, etc., ça fait partie du foot business." Quant à savoir s'il avait fait ce fameux choix : "Non, pas encore."

Une réponse évasive que les journalistes de Téléfoot ont complété en indiquant qu'Aurélien Tchouaméni aurait bel et bien une préférence pour le Real Madrid et aurait même déjà fait son choix. Le Paris Saint-Germain reste en embuscade et tente toujours d'enlever une deuxième cible de choix des Merengue après Kylian Mbappé.