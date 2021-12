Bleus : Deschamps estime Mbappé "serein" pour son futur

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can’t wait to share our collaborations in men’s fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl

"Il est tranquille et serein par rapport à cette situation"

En marge du tirage au sort de la Ligue des nations, qui a placé l'équipe de France dans le groupe 1 de la Ligue A en compagnie du Danemark, de la Croatie et de l'Autriche ; Didier Deschamps a accordé quelques confidences au micro d'Europe 1. Il a notamment évoqué le cas de Kylian Mbappé. Très performant sous le maillot de l'équipe de France, avec un bilan de 7 buts et 4 passes décisives chez les Bleus cette saison, le natif de Bondy a reçu les éloges de son sélectionneur. "Il affole les compteurs en termes de statistiques et ce n'est pas fini. Il est encore jeune, mais bon, il a toujours eu cette exigence avec lui-même. Parfois, ils peuvent avoir une période où l'efficacité est moins présente. Mais ça peut arriver à lui comme à tous les joueurs. Ça a été le cas cet été", a commenté le natif de Bayonne, avant de synthétiser son avis :Encore sous contrat pour six mois avec le PSG, et libre de négocier avec le club de son choix le 1er janvier prochain, Mbappé aurait pu quitter le Parc des Princes l'été dernier, alors que le Real Madrid avait multiplié les offres. Si l'attaquant n'a pas encore prolongé son bail, Deschamps a assuré que le numéro 7 Parisien n'était pas stressé par sa situation contractuelle. "Tout au plus je peux donner un avis mais je ne suis pas à sa place., a commenté Didier Deschamps.