Blanchi par le TAS, Manchester City a une fortune à dépenser

Suspendu des Coupes d'Europe pour deux ans en février dernier, Manchester City a été blanchi par le Tribunal Arbitral du Sport et n'a qu'une "petite" amende de dix millions d'euros à payer à l'UEFA. Le club citizien compte bien fêter ça. Le journal The Guardian affirme que le géant mancunien prévoit de dépenser quelques 165 millions d'euros cet été. Un budget conséquent, surtout si on y additionne la vente de Leroy Sané au Bayern Munich, qui devrait permettre à City d'engranger 49 millions d'euros (et 11 en bonus).

Koulibaly visé par City

Pep Guardiola déjà des idées bien précises sur la manière de dépenser cette manne. Le coach espagnol aimerait disposer d'un remplaçant à Sané au poste d'ailier, mais surtout consolider sa défense avec deux profils. Le très convoité défenseur central napolitain Kalidou Koulibay serait ainsi espéré. Guardiola visant également son ancien défenseur au Bayern Munich, David Alaba. La polyvalence de l'Autrichien serait très séduisante aux yeux de l'ancien entraîneur du Barça. City sera donc de nouveau un acteur majeur du mercato cet été.