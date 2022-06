L'information ne faisait plus aucun doute depuis que des photos de la visite médicale avaient filtré sur les réseaux sociaux, elle est devenue officielle ce vendredi. Yves Bissouma quitte Brighton pour Tottenham, où le milieu de terrain international malien a signé un contrat d'une durée de quatre ans. Si le montant de la transaction n'a pas été confirmé par les Spurs, des sources concordantes font état d'un chèque de 25 millions de livres (soit environ 29 millions d'euros), assorti de divers bonus susceptibles de faire monter l'addition jusqu'à 35 millions d'euros. Ce qui ferait de l'ancien Lillois le transfert le plus cher de l'histoire des Seagulls après Ben White, parti à Arsenal l'an dernier pour 58,5 millions d'euros.

✍️ We are pleased to announce the transfer of Yves Bissouma.

Welcome to Spurs, Yves! 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2022