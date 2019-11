Birmingham City : Jérémie Bela débarque

. En proie à un différend contractuel avec Albacete, le club de deuxième division espagnole où il évoluait la saison dernière, l'attaquant franco-angolais a fini par être libéré et. L'ancien joueur de Dijon s'est engagé la semaine dernière pour une durée de trois ans (plus une année supplémentaire en option) avec la formation de Championship, qui le convoitait depuis de longues semaines.Pour rappel, celui qui a étéavait décidé de ne pas lever son année de contrat optionnelle avec Albacete, après l'échec subi lors des play-offs d'accession en Liga. Auteur la saison dernière de 12 buts et 2 passes décisives en Segunda División, le joueur de 26 ans a notamment été, lui qui peut évoluer aussi bien sur un côté que comme deuxième attaquant. Jérémie Bela a fait ses débuts avec les Blues en jouant 28 minutes lors de la réception de Fulham (0-1), samedi lors de la 16eme journée de Championship.