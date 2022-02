Betis : Le président ''pas inquiet'' pour Fekir au Barça

Samedi dernier, la presse espagnole se faisait l'écho des velléités de Joan Laporta de renforcer son secteur offensif. Sport indiquait ainsi que le patron du FC Barcelone avait un certain Nabil Fekir dans le viseur. Une opération a priori compliquée puisque l'international tricolore venait tout juste de rempiler avec le Real Betis. Et les choses ne s'arrangent pas pour les Catalans.



Mercredi, le président du club sévillan a été interrogé par la presse sur le dossier en question. Et pour Angel Haro, la mise au point a été sans détour. "Fekir ? C'est un grand joueur, a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. Je n'oserais pas dire qu'il est le meilleur de la Liga, mais c'est un spectacle que de le voir jouer. J'espère qu'il restera ici encore longtemps."

Une clause de 100 M€



Et si Barcelone veut quand même tenter sa chance, Angel Haro clarifie un peu plus la situation : "Il y a une clause de 100 millions d'euros pour son départ. Le Barça ne m'inquiète pas. Mais c'est bien, parce que cela signifie que le statut du joueur est très élevé." Actuel 3e de Liga, le Betis dispute jeudi son 16e de finale aller de Ligue Europa sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg (18h45).

