Nabil Fékir fait les beaux jours du Bétis Séville depuis 2019. Et il va continuer dans cette voie jusqu'en 2026. Ce qui signifie qu'il a été prolongé de trois ans, avec certainement une revalorisation salariale à la clé. Selon les informations qui émanent d'Espagne, le deal a été bouclé ce mardi. L'accord passé entre les deux parties inclut également un contrat de même durée pour son frère Yassine avec l'équipe réserve du club. La double officialisation ne devrait pas tarder.

Fekir snobe les approches anglaises



Fekir a donc lié son futur aux Verdiblancos. Pourtant, il aurait pu envisager un challenge ailleurs. Le champion du monde 2018 avait une belle cote auprès des clubs anglais. Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, continuait à le surveiller après avoir manqué de le recruter il y a trois ans et demi. Cette saison, en Liga espagnole, Fékir a disputé 15 matches, marquant 3 buts et offrant 3 passes décisives au passage.