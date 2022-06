L'Olympique de Marseille profite des talents de son président Pablo Longoria pour se renforcer, mercato après mercato. Mais malgré la capacité du dirigeant espagnol à convaincre certains joueurs, il n'a pas été en mesure de conserver Boubacar Kamara puisque l'international tricolore a décidé de quitter la Canebière pour s'envoler vers Aston Villa cet été. Et pour combler le vide laissé par l'homme de vingt-deux ans, c'est vers le FC Barcelone que l'OM se tourne désormais.



D'après GazzettaFoot, les recruteurs phocéens ont pris contact avec le club blaugrana. Et c'est plus précisément l'incontournable Pablo Longoria qui a noué le dialogue pour tenter de débaucher Miralem Pjanic. Passé par Metz, Lyon ou encore la Juventus, le Bosnien est arrivé au Barça à l'été 2020, sans jamais parvenir à s'y faire sa place. Prêté cette saison au Besiktas, le milieu de trente-deux ans rentré depuis en Catalogne sait qu'il ne devrait pas avoir plus de temps de jeu l'an prochain s'il décidait de rester.



Si Marseille à l'avantage de disputer la prochaine Ligue des champions, cela sera-t-il suffisant pour pousser Miralem Pjanic à revenir dans un championnat qu'il a quitté en 2011 ? L'incertitude demeure également sur le type de négociation menée par l'OM, à savoir si le club français souhaite un transfert définitif ou plutôt un prêt payant. Barcelone préfèrerait assurément la première option.