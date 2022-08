Bernardo Silva sur le départ ? La réponse de Guardiola

Pep Guardiola, l’entraineur de Manchester City, n’est pas certain de pouvoir compter sur Bernardo Silva pendant l’ensemble de la saison. Le milieu de terrain portugais reste une cible du PSG et du FC Barcelone et il n’est pas impossible qu’il change d’air d’ici la clôture du mercato.

Guardiola respecte le choix de ses joueurs

Sondé à propos de son international lusitanien vendredi, Guardiola a déclaré : "J'ai été très heureux de travailler avec Oleksandr [Zinchenko], Raheem [Sterling] et Gabriel [Jesus]. C'était trois gars avec un caractère fantastique, mais parfois un transfert est meilleur pour de nombreuses raisons et vous devez diviser notre chemin. Le désir des joueurs est le plus important, je veux que les gens soient heureux ici. J'aimerais que Bernardo reste, c'est un joueur spécial, mais je ne sais pas ce qui va se passer".



Bernardo Silva est arrivé à City à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco. Depuis, il s’est rendu indispensable pour son coach, devenant même son joueur le plus utilisé sur la période en question (252 matches joués). Guardiola serait heureux de le conserver, mais il répète à l’envi qu’il ne peut conserver un joueur contre son gré. "Je veux qu'il reste, c'est certain, a-t-il insisté. Mais ma réponse était la même avec différents joueurs la saison dernière. Si un joueur veut partir et que le club a une bonne offre, c'est le bon sens. Il n'y a rien de spécial, c'est la réalité. Bernardo est spécial, c'est un joueur important, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Pour autant que je sache, nous n'avons pas eu d'offre."