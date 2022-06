Bernardo Silva insiste pour filer à Barcelone

Après cinq saisons passées à Manchester City, Bernardo Silva semble avoir fait le tour de la question et souhaite désormais passer à autre chose. Depuis quelques jours, son désir de jouer au FC Barcelone a fuité dans la presse et a même été l'occasion d'une passe d'armes amicale entre son entraîneur chez les Cityzens, Pep Guardiola, et le président du Barça, Joan Laporta. En attendant, de nouvelles révélations venues d'Espagne confirment que l'envie du Portugais ne date pas d'hier.

Ainsi que l'écrit le Mundo Deportivo ce dimanche, l'ancien de l'AS Monaco a depuis de longs mois l'idée de renforcer la formation blaugrana. Le média espagnol raconte un épisode datant de l'hiver dernier, au moment où les recruteurs du Barça travaillaient sur la finalisation du dossier Ferran Torres. Lors d'un passage du contingent barcelonais du côté de City, Bernardo Silva a pris les devants pour lui dire son souhait d'effectuer le même trajet que Torres.

Les recruteurs auraient d'abord cru à une plaisanterie. Mais ils se sont rendus compte du réel intérêt de Silva en découvrant quelques jours plus tard un message de l'intéressé sur le répondeur téléphonique de l'un des émissaires blaugrana. La demande a depuis été réitérée par Jorge Mendes, agent et représentant de Bernardo Silva. Selon MD, le dossier pourrait se débloquer en fonction de ce qu'il se passera pour celui de Frenkie de Jong.