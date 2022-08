Parmi les grands rêves du FC Barcelone, celui de recruter Bernardo Silva n'est pas le moindre. L'été dernier déjà, le club catalan avait voulu s'offrir les services de l'international portugais, mais les problèmes économiques rencontrés depuis le début de la crise du Covid-19 avaient remis l'opération à plus tard. Douze mois après, Joan Laporta a de nouveau sonné à la porte de Manchester City qui a accepté le départ de son joueur contre un minimum de 80 M€. Mais le transfert est à l'arrêt.



Et Bernardo Silva commence désormais à perdre espoir. L'ancien de l'AS Monaco voit bien que Barcelone a bien du mal à entrer dans les clous du plafond salarial qu'impose la Liga. Les recrues telles que Robert Lewandowski ou Rafinha ne sont toujours pas inscrites sur les listes officielles pour la nouvelle saison de championnat et Barcelone galère pour combler son déficit, cherchant notamment à se débarrasser, même par les plus étonnantes méthodes, de Frenkie de Jong pour récupérer des liquidités.

Prêt à rester



Selon le Mundo Deportivo, l'entourage de Bernardo Silva garde un mince espoir que l'opération puisse se faire, mais l'optimisme n'est plus vraiment de mise et le média indique que si les choses n'avancent pas significativement dans les prochains jours, alors le Portugais décidera de rester une saison de plus à Manchester City. Tout semble dépendre de ce qu'il se passera pour Frenkie de Jong.