Benrahma transféré définitivement à West Ham

Prêté en début de saison par Brentford, Said Benrahma a rejoint West Ham pour de bon après que son option d’achat a été levée par la formation londonienne. Pour mettre la main sur l’international algérien, les Hammers ont dû débourser la bagatelle de 28M€. Cela fait de l’ancien niçois le troisième transfuge le plus cher de l’histoire du club derrière Sébastien Haller et Felipe Anderson. Sa durée de contrat est de cinq ans et demi.

It's official! ✅@Benrahma2 ✍️ pic.twitter.com/HZltGfR8Pg — West Ham United (@WestHam) January 29, 2021

Moyes lui fait enfin confiance

Benrahma a eu d’abord des difficultés pour prendre ses marques avec la formation de David Moyes. Il n’a pu honorer sa première titularisation que le 11 décembre dernier face à Leeds United. Au fil des matches, il a ensuite pris de la confiance, et est devenu plus consistant dans ses performances. Son manager l’a aligné d’entrée lors des quatre dernières sorties en Premier League. Le Fennec n’a pas encore scoré avec sa nouvelle équipe, mais il compte deux passes décisives réussies.