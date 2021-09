Benguit claque la porte et sème le trouble à l’Espérance

Mauvaise nouvelle pour l'Espérance de Tunis à quelques jours du début de la saison 2021-2022. Le club champion de Tunisie va devoir faire sans Abderraouf Benguit. Le milieu de terrain algérien a séché les entraînements après le retour du stage de Djerba et décidé de résilier unilatéralement le contrat qui le lie aux Sang et Or jusqu'en juin 2023.

L'ancien joueur du Paradou AC et de l'USM Alger a adressé une correspondance en ce sens à ses dirigeants. Au centre du litige figurent selon des sources concordantes des salaires impayés qui se monteraient à quatre mois, sur fond d'intérêt prononcé de l'AEK Athènes pour le joueur de 25 ans. La direction espérantiste, se disant « surprise » par la démarche de ce dernier, a annoncé qu'elle était prête à saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) de l'affaire.