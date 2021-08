Libéré par la formation espagnole du Real Oviedo, Étienne Eto’o va essayer de se relancer au Portugal. Selon The Mirror, il s’est vu offrir une période d’essai avec l’équipe B de Benfica, le géant du championnat lusitanien.

Encore loin du niveau de son père

Âgé de 18 ans, Eto’o Junior a encore le temps pour rebondir et essayer de marcher sur les pas de son paternel. Il lui sera quand même difficile de l’égaler au vu de tout ce que l’ex-star des Lions Indomptables a accompli.



Pour rappel, Samuel Eto’o avait évolué pour les plus grandes équipes du continent, telles que le Real, le Barça, Chelsea ou l’Inter Milan. Il a aussi conquis deux Ligues des Champions et a été élu à quatre reprises meilleur joueur africain de l’année.