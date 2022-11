Le défenseur de Benfica, Antonio Silva, fait l'objet d'une offre importante en provenance d'Angleterre. Selon A Bola, un grand club de Premier League serait prêt à offrir 60 millions d'euros pour le défenseur de 18 ans.

Un Benfiquiste très convoité

Manchester United et Liverpool seraient les deux clubs intéressés par cet élément. Silva a été l’une des révélations de Benfica cette saison, enchainant notamment d’excellents matches en Ligue des Champions. Le PSG et ses attaquants ont notamment pu mesurer sa solidité à deux reprises.



Silva en est à sa première campagne professionnelle et a fait 16 apparitions en compétition sous la direction de l'entraîneur allemand de Benfica, Roger Schmidt. Il risque de ne pas s’éterniser à l’Estadio de la Luz et suivre notamment les traces de son compatriote Ruben Dias.