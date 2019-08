Benedetto est-il prêt pour l’OM ?

Valère Germain va devoir encore jouer les bons coéquipiers, au service du collectif. L’arrivée imminente de l’Argentin Dario Benedetto à l’OM (il est attendu à Marseille ce dimanche avant une probable visite médicale programmée pour lundi) devrait pousser l’attaquant marseillais sur le banc. Du moins, si l’on a bien saisi la volonté d’André Villas-Boas. Le nouvel entraîneur olympien devrait opter pour le 4-3-3 cette saison, un schéma qu’il a utilisé le plus de fois lors des matches de préparation. Et dans ce cas, il n'y pas de place pour deux joueurs axiaux dans le secteur offensif. "Il sait jouer dos au but, a une bonne couverture de balle, réussit des prises de balle souvent bien orientées, estime son compatriote Omar Da Fonseca, consultant de beIN SPORTS, interrogé dans La Provence de ce dimanche. Ce n’est pas un bourrin, un Diego Costa ; il va essayer de participer au jeu et a une mobilité intéressante."

Avec ses 1,75m, le joueur de Boca Juniors n’a pas la même envergure que celle d’un Mario Balotelli, qu’il devra faire oublier si le transfert se conclut comme prévu. "Pipa", un des surnoms du joueur de 29 ans, compense ce manque relatif de taille, par des qualités qui ont séduit Villas-Boas. " Il se positionne intelligemment, se démarque, attend le bon moment pour venir entre les lignes en profondeur… C’est un buteur capable de délivrer la dernière passe", analysait AVB, dans La Provence récemment. Buteur lors de la finale retour de la Copa Libertadores en décembre dernier perdue contre River Plate, Benedetto pose tout de même question.

Victime d’une rupture d’un ligament croisé en novembre 2017, Dario Benedetto est revenu à la compétition en juin de l’année dernière, soit après plus de 220 jours d’absence. Depuis, ses performances statistiques s’en sont ressenties. Auteur de 21 buts en 25 matches en 2016-2017, il n’a disputé que 9 rencontres de Superliga (championnat d’Argentine) la saison suivante pour cause justement de cette blessure. En 2018-19, il avait inscrit deux buts pour quinze matches. Sa dernière rencontre remonte au 10 mai en phase de poules de la Copa Libertadores, avant de subir à nouveau des pépins physiques : un claquage intervenu après des soucis au tendon d’Achille rencontrés en septembre 2018. Les supporters de l’OM espèrent que Dario Benedetto a dit adieu à ses problèmes devenus un peu récurrents ces derniers mois. La visite médicale pourrait en dire un peu plus.