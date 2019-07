Benedetto, ça se complique...

L'Arlésienne de l'Olympique de Marseille version Champions Project semble toute trouvée... Il s'agit évidemment de l'attaquant qui pourrait offrir une vraie force de frappe à cette équipe, freinée ces derniers mois par le médiocre Konstantinos Mitroglou, et qui a frémi par intermittences lorsque Mario Balotelli est venu poser ses valises sur le Vieux-Port en janvier dernier. Mais à l'aube de l'exercice 2019-2020, l'OM repart de zéro ou presque dans ce domaine, puisqu'André Villas-Boas ne dispose que de Valère Germain et Clinton Njie pour occuper une position axiale. "Il y a urgence pour un attaquant, c'est une certitude", a rappelé le Portugais mercredi, depuis les Etats-Unis où sont partis les Phocéens pour participer aux EA Ligue 1 Games.

En ce sens, l'arrivée de Dario Benedetto, malgré tous les doutes qui entourent cet attaquant argentin, était censée faire grand bien aux Ciel et Blanc. Sa signature était même attendue sous peu... avant que l'affaire apparaisse finalement assez mal engagée. Car selon les dernières informations relayées par le journaliste Martin Arevalo, de TyC Sports, les dirigeants de Boca Juniors auraient décliné la dernière offre marseillaise, comprise entre 16 et 18 millions d'euros. Pour les responsables de la formation argentine, c'est encore trop peu. Surtout, ceux-ci seraient finalement décidés à reporter leur décision au mois d'août, ce dans le but d'aborder dans les meilleures conditions les deux prochaines confrontations face à Paranaense en Copa Libertadores.

Dans cette mesure, que vont décider les dirigeants de l'OM ? Peuvent-ils se permettre d'attendre pour embaucher ce joueur somme toute assez coûteux et qui ne présente que peu de garanties concernant le football européen, ou vont-ils mettre fin aux négociations pour se tourner vers d'autres pistes ? Car pour l'heure, le recrutement olympien n'a pas encore commencé, même si le défenseur central espagnol de Villarreal, Alvaro Gonzalez, est espéré sous peu. Le mercato estival 2019 ressemblera-t-il à ceux de 2017 et 2018 dans cette quête du buteur ?