Benedetto à Marseille, c'est officiel

Le feuilleton a tenu en haleine les supporters olympiens de longues semaines durant, il a pris fin ce lundi à la Commanderie. A Marseille depuis dimanche, avec un passage remarqué par le Vélodrome dans la soirée pour assister au match OM-Naples, l’attaquant de Boca Juniors Dario Benedetto s’est officiellement engagé pour quatre ans en faveur du club phocéen, après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale ce lundi matin, rapporte la direction olympienne dans un communiqué. Cela pour un montant de 14 millions d'euros confirmé en conférence de presse par le président Jacques-Henri Eyraud.

"Arrivé tout droit de Boca Juniors et auteur de 46 buts en 76 matches, « Pipa » a conquis le continent sud-américain par son talent. Il a notamment remporté trois championnats de Primera Division argentine en 2012, 2017 et 2018 ainsi que deux Ligues des champions de la Concacaf avec le Club America en 2015 (dont il finit co-meilleur buteur de la compétition) et 2016, narre ledit communiqué. Darío compte également 5 sélections pour l’équipe nationale d’Argentine. Depuis 2017, il a inscrit un but toutes les 116 minutes en Primera Division, meilleur ratio au sein de l’élite argentine."

Le joueur de 29 ans, deuxième recrue estivale des Marseillais après le défenseur de Villarreal Alvaro Gonzalez (en prêt), doit être présenté à la presse ce lundi en fin d’après-midi. Touché à la cheville droite lors d’un match amical le 18 juillet dernier, l’intéressé n’a pas rejoué depuis et ne sera donc pas opérationnel pour la première journée de championnat, samedi, et la réception de Reims au Vélodrome. "Il va faire les examens médicaux, et je pense qu'on pourra l'avoir contre Nantes (dès la 2e levée de L1 le 17 août, ndlr)", dixit André Villas-Boas dimanche soir.