Libre depuis un passage d'un an au Koweït, Dieumerci Mbokani revient en Belgique. Âgé de 36 ans, l'attaquant international congolais (48 sélections, 22 buts avec les Léopards) s'est engagé avec le SK Beveren, pensionnaire de Challenger Pro League (D2 belge), jusqu'à la fin de la saison. Une opportunité qu'a su saisir ce club, descendant de l'historique KSK Beveren, champion en 1979 et en 1984.



« Après la période des transferts, nous étions satisfaits de l'effectif que nous avions constitué. Nous ne cherchions donc plus immédiatement des renforts d'attaque supplémentaires, a expliqué le président du club, Antoine Gobin. Ce n'est donc pas comme si nous cherchions des renforts supplémentaires. Cependant, lorsqu'un joueur comme Dieumerci devient une possibilité, il faut tenter sa chance. Il peut devenir le chaînon manquant dans la course au titre. »

Fofana privilégie toujours les Bleus

Le dirigeant ne cache pas son désir de voir le vétéran congolais écrire une nouvelle page glorieuse, la dernière sans doute, en Belgique, lui qui a déjà fait le bonheur d'Anderlecht, du Standard Liège et, plus récemment, de l'Antwerp.



« [Dieumerci Mbokani] a joué un rôle important dans l'histoire de nombreux clubs pour lesquels il a joué dans le passé. C'est donc l'une des principales raisons de son retour en Belgique aujourd'hui : faire de cette saison une saison mémorable pour le SK Beveren. » En clair : retrouver l'élite. Le club waaslandien occupe actuellement la cinquième place de son championnat après six rencontres jouées sans l'ancien de Monaco et de Norwich.