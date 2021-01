Belgique : Il arrive avec le maillot d’un club rival pour forcer son transfert !

En conflit avec

Anvers

depuis plusieurs mois,

Didier

Lamkel

Zé

, passé par Lille (2015-2016) et Niort (2016-2018),

a

fait sensat

ion lundi

, en se présentant au centre d’entraînement vêtu d’un maillot de

Yannick

Bolasie

, ex-joueur d'Anderlecht, un club rival !

Et il s’est vu refuser l’accès par le service de sécurité du stade. Mais l’attaquant camerounais

de 24 ans

, relégué en réserve

depuis octobre et qui cherche à forcer son transfert vers le

Panathinaikos

,

ne s’est pas arrêté

là.

Royal Antwerp striker Didier Lamkel Ze arrived at the training ground this morning wearing the shirt of bitter rivals Anderlecht, as part of his plan to force a move to Panathinaikos...