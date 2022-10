Youcef Belaïli est revanchard



UNU, DUI, TRÈ … 👀

— AC Ajaccio (@ACAjaccio) October 12, 2022

Il n’y a pas de fumée sans feu. Comme pressenti depuis quelques jours, le chevronné ailier algérien Youcef Belaïli a rejoint les rangs de l’AC Ajaccio. A peine deux semaines après avoir quitté le Stade Brestois, il rebondit donc dans un autre club de Ligue 1.Tout s’est donc fait très vite avec la formation corse. Au bout de négociations de quelques heures, tout a été boucléquitte à faire une croix sur le séduisant salaire qu’il aurait pu toucher dans le Golfe. Il démontre à travers cet engagement qu’il a encore une ambition sportive et le souci de prouver sa valeur au plus haut niveau. L’ACA, de son côté, récupère un joueur très technique, gratuit et qui n’aura pas besoin de s’adapter à la Ligue 1.Pour rappel, Belaïli a quitté Brest pour des raisons personnelles après une pige de huit mois seulement. Durant ce passage dans le Finistère,Des statistiques qu’il va chercher à améliorer du côté du Stade François Coty.