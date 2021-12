Belaïli, de la Coupe Arabe à la Ligue 1 ?

Il a illuminé le stade d'Al Thumama le 11 décembre dernier lors de la victoire arrachée aux tirs au but par l'Algérie face au Maroc. D'une frappe très lointaine, Youcef Belaïli avait enchanté le public présent ce soir là à Doha. Une semaine plus tard, le Fennec a pu soulever la coupe avec une équipe algérienne vainqueur en finale de la Tunisie (0-2, a.p.). De quoi attiser un peu plus les convoitises.

Car l'ailier gauche de vingt-neuf ans est libre comme l'air depuis la fin brutale de son contrat avec le Qatar SC et en Ligue 1, c'est Montpellier qui tiendrait la corde. Dans un entretien accordé à Goal, Youcef Belaïli a confirmé que des contacts existaient bel et bien avec le MHSC : "Oui, il y a des négociations en cours (...) mais il n'y a rien de nouveau concernant l'avancée."

S'il venait à s'engager avec le club héraultais, Belaïli retrouverait un championnat qu'il avait déjà visité quelques mois durant du côté d'Angers, mais l'expérience avait tourné très court.