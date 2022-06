Le Bayern Munich s’est résolu à « cracher » pour satisfaire les exigences personnelles de Sadio Mané, sa cible principale pour la succession de Robert Lewandowski. Rien n’est très beau pour celui qui devrait guider son attaque durant les saisons à venir.

Le Bayern fait un gros effort financier pour Mané

L'attaquant de Liverpool est désireux de changer d’air cet été et il se serait déjà mis d'accord sur les termes de son engagement avec les champions d’Allemagne. Selon Sport1, le Bayern a proposé à Mané un contrat de trois ans d'une valeur totale de 60 millions d'euros. Ce contrat placerait le Sénégalais dans la tranche supérieure des joueurs les mieux payés du club. Actuellement, seul Lewandowski perçoit des émoluments supérieurs à ce montant. A noter que le champion d’Afrique touche un salaire trois fois inférieur du côté d’Anfield (6,12M€ par an).



Pour rappel, le Bayern a également offert 40 millions d'euros à Liverpool comme indemnité de transfert. Ce n’est pas loin de ce qu’exige le club anglais afin de se séparer de sa star et c’est pourquoi le transfert serait en très bonne voie.