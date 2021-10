Bayern : Tolisso en Premier League ?

D’après le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, Tottenham serait en bonne position pour enrôler le milieu de terrain du Bayern Munich, Corentin Tolisso. Si ce transfert se concrétise, l’ancien lyonnais retrouvera ses compatriotes Hugo Lloris et Tanguy Ndombélé au sein de la formation londonienne.

Tolisso est très convoité

La Juventus et l'Inter auraient aussi des vues sur le champion du monde français, mais ce sont bien les Spurs qui sont en pole position pour le faire signer. Il y a eu également un intérêt du PSG et de l’Atlético Madrid pour l’ex-Lyonnais, dont le contrat avec le Bayern expire l’été prochain.



Depuis le début de la saison en cours, Tolisso ne joue que très peu avec les champions d’Allemagne. Toutes compétitions confondues, il n’a disputé que cinq rencontres et signé un seul but. Son statut est devenu moins important après le départ du club de Hansi Flick.