L'été de Cristiano Ronaldo vire progressivement au camouflet. Il y a quelques semaines, le quintuple Ballon d'Or a fait savoir à son board qu'il souhaitait quitter Manchester United. Malgré l'affection qu'il porte pour le club qui l'a révélé sur la scène européenne, CR7 est conscient de vivre ses derniers instants de footballeur et souhaiterait trouver une écurie qui dispute la prestigieuse Ligue des Champions. Une perspective que United ne peut lui offrir après une saison globalement ratée.

Le Bayern recale Ronaldo

Que Ronaldo parte est une chose. Qu'il trouve le club idéal en est une autre. Son fidèle agent Jorge Mendes s'active pour lui trouver un point de chute. Le Paris Saint-Germain, qui compte déjà Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar dans ses rangs et a clamé la "fin de l'ère bling-bling", aurait gentiment décliné la proposition. En Allemagne, c'est le Bayern Munich qui a désormais recalé le buteur.



Appelé à commenter ce dossier, Olivier Kahn n'y est pas allé par quatre chemins. « J'adore Cristiano Ronaldo, joueur fantastique mais chaque club a une philosophie et je ne sais pas si ce serait le bon signal pour le Bayern et la Bundesliga si nous le signions maintenant. Une telle décision ne correspond pas nécessairement à nos idées », a lancé l'ancien gardien allemand. Le message est passé.