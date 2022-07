Avec cinq tricolores dans son effectif, le Bayern Munich est le plus francophone des clubs étrangers. Et il pourrait le devenir encore plus lors de la saison à venir, même s'il vient de laisser filer Corentin Tolisso. Le club champion d’Allemagne lorgnerait sur un jeune talent du Stade Rennais, répondant au nom de Mathys Tel.

Le Bayern a déjà fait une première offre



Selon une information du Parisien, une offre a déjà été transmise aux responsables bretons pour essayer d’enrôler cet attaquant d’à peine dix-sept ans. Son montant n'a pas filtré. Mais nul doute qu’il est conséquent et a de quoi faire réfléchir le SRFC. La réponse à cette offre se ferait d’ailleurs attendre.



Thyl a dû taper dans l’œil des dirigeants munichois à l’occasion de l’Euro des moins de 17 ans qu’il a disputé en mai dernier et qu’il a remporté avec la France. Ou alors, il s’est fait remarquer durant la saison écoulée vu qu’il totalise déjà sept matches avec l’équipe première de Rennes. L'entraineur Bruno Genésio n’a pas hésité à faire appel à lui, lui accordant même du temps de jeu sur la scène européenne.