L'avenir de Corentin Tolisso ne s'inscrit plus au Bayern Munich. Transféré de l'Olympique Lyonnais vers le club bavarois en août 2017, le milieu de terrain international ne semble plus trouver grâce aux yeux de la direction munichoise, et notamment à ceux du nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann. Ce dernier a donné son feu vert pour la vente du champion du monde 2018.



Selon les informations de L’Équipe, le successeur de Hans-Dieter Flick sur le banc du Bayern ne place par Tolisso au centre de son projet, lui qui préfère s'appuyer sur son duo Kimmich-Goretzka. Le média précise que la direction du Bayern a donc décidé de placer le Français sur la liste des transferts au terme d'une réunion du conseil de surveillance.



Nagelsmann veut placer ses hommes



Malgré cela, Tolisso aura bien sûr le choix de rester en Bavière pour aller au bout de sa dernière année de contrat, avec l'inconvénient de savoir qu'il jouera très peu. Pour le remplacer, le Bayern planche actuellement sur le recrutement d'un ancien joueur de Nagelsmann au RB Leipzig, Marcel Sabitzer.