Bayern Munich : Thomas Müller prolonge jusqu'en 2023 !

Courtisé par Manchester United ou encore l’Inter Milan, Thomas Müller prolonge au Bayern Munich jusqu’en 2023. L’attaquant allemand aux 521 apparitions et 195 buts pour le Bayern s’est félicité de cette décision sur le site officiel du club munichois : « Je suis sûr que lorsque le ballon roulera à nouveau, nous continuerons à avoir beaucoup de succès. Cela me stimule. Pour moi, la priorité numéro un était le FC Bayern et le club était du même avis. »

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, a lui aussi affiché sa satisfaction : « Je suis heureux que nous ayons pu nous mettre d’accord avec Thomas. Thomas est un joueur spécial pour nous, une figure d’identification pour le club et nos fans, un leader qui ouvre la voie sur le terrain et qui a accompli beaucoup de choses avec le FC Bayern. Nous savons ce que nous avons en lui. »