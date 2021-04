Bayern Munich : Tensions autour du cas Boateng

A 32 ans, le champion du monde 2014 ne verra pas son contrat renouvelé, a confirmé Salihamidzic mercredi soir en marge du quart de finale de Ligue des champions perdu par Munich contre le Paris SG (2-3). Le Bayern s'est déjà assuré les services d'un défenseur central de 22 ans, le grand espoir français Dayot Upamecano, actuellement à Leipzig, pour remplacer Boateng la saison prochaine. Le départ de Boateng "était une décision commune de la direction du club et le coach y a été associé", a assuré Salihamidzic, "je l'ai expliqué à Jérôme, il a compris". Associé peut-être, mais pas forcément convaincu, Flick a clairement laissé entendre qu'il regrettait ce départ: "Tout le monde connaît mon sentiment par rapport à Jérôme, et quelles sont ses qualités", a-t-il dit, alors qu'il s'était à plusieurs reprises prononcé pour un prolongement de contrat de son défenseur.

Relancé sur le sujet mercredi en conférence de presse d'après-match, Flick s'est soudain fermé: "Je dois répondre ici aux questions de façon professionnelle, mais je n'ai pas à répondre à toutes les questions si je ne veux pas le faire. Jouer un peu la comédie, ça fait aussi partie du métier d'entraîneur", a-t-il ajouté, énigmatique. Cette divergence sur Boateng vient remettre de l'huile sur le feu des relations entre Flick et Salihamidzic, déjà houleuses ces dernières semaines. L'entraîneur, vainqueur de six trophées pour sa première saison au Bayern en 2019/2020, refuse toujours de confirmer qu'il restera au club la saison prochaine et élude systématiquement la question. "Ce qui m'intéresse, c'est que nous jouions bien au football, tout le reste ne me concerne pas pour l'instant", a-t-il répondu mercredi soir à une question sur son avenir. Boateng a notamment remporté deux Ligues des champions et huit titres de champion d'Allemagne avec le Bayern.



