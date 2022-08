Au début de l’été, Cristiano Ronaldo a fait part de ses velléités de départ. Le Bayern Munich, qui était sur le point de perdre Robert Lewandowski, était cité presque logiquement comme une possible destination pour la star portugaise. En réalité, le club bavarois n’a jamais envisagé de recruter le quintuple Ballon d’Or. Son directeur sportif vient tout juste d’expliquer pourquoi.

Le Bayern n’avait « pas besoin » de Ronaldo

"Quand on voit aujourd’hui comment notre attaque est équipée, même sans Robert Lewandowski, c'est juste difficile d'un point de vue sportif et financier", a confié Hasan Salihamidzic lors d’une intervention pour un podcast du quotidien Bild. Difficile de lui donner tort vu que les champions d’Allemagne carburent à plein régime en ce début de saison. En quatre matchs officiels, ils ont inscrit 20 buts.



"Nous avons huit joueurs pour quatre positions aux avant-postes, a poursuivi le Bosnien. Nous avons des joueurs de haut niveau confirmés qui sont dans la fleur de l'âge du football. Nous avons des talents à qui nous voulons donner du temps de jeu, donc nous nous sommes tous accorés pour mettre en œuvre notre plan. C’est pour cela que (signer Ronaldo) c’était hors de question pour nous. Nous sommes très heureux des atouts que nous avons".