Bayern Munich : Nübel ne reviendra pas au Bayern cet hiver

Alexandre Nübel ne reviendra pas au Bayern Munich ... cet hiver. Ainsi, le suspense autour d'un retour du portier de 26 ans dans les prochains jours vient de prendre fin. Celui qui est prêté par le club bavarois à l'AS Monaco va bien rester au sein du club du Rocher et ce jusqu'en fin de saison. La question d'un retour de Nübel chez le décuple champion d'Allemagne en titre se posait puisque le Bayern a perdu Manuel Neueur pour de longs mois après que le portier allemand se soit brisé la jambe au ski pendant les vacances. Le Bayern Munich doit absolument trouver un nouveau gardien mais ça ne sera pas Nübel, prêté depuis l'été 2021 à l'AS Monaco et dont le prêt prendra fin en juin prochain.

L'agent du gardien de but a pris la parole sur les réseaux afin de mettre fin aux rumeurs concernant un possible retour anticipé de Nübel en Bavière. "Le transfert n'est plus sur la table. Alexander jouera en seconde partie de saison à Monaco", a indiqué l’agent du portier allemand à Bild. Mais le portier de 26 ans fera donc bien son retour l'été prochain au Bayern Munich, où il pourrait devenir le gardien numéro 1 après avoir emmagasiné de l'expérience sur le Rocher. Monaco pourra cependant profiter de son gardien de but jusqu'au terme de la saison, alors que l'ASM est actuellement à la lutte pour les places européennes. Des contacts ont bien existé entre le Bayern et Monaco mais Nübel restera en Principauté jusqu'en juin prochain et les dirigeants de l'ASM peuvent souffler.

❗️Excl. News #Nübel: It’s 100 % decided! He definitely won’t return to FC Bayern in January! Monaco will keep him. His agent Backs confirms at Sky: „It's true. The transfer is off the table. Alexander will play in the second half of the season in Monaco." @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/3siy2bXr7a