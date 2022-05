Bayern Munich : Müller prolonge jusqu'en 2024

Il faudra encore compter sur Thomas Müller pour défendre les couleurs du Bayern Munich. Joueur phare du club allemand, et récent champion d'Allemagne pour la 10ème fois consécutive,. "Le chemin parcouru ensemble depuis que j'ai rejoint les jeunes du FCB en 2000 a été jusqu'à présent une fantastique histoire à succès. J'ai énormément de plaisir à porter haut les couleurs rouges chaque année, sur et en dehors du terrain. Même lorsque le vent souffle sur notre visage. Alors, continuons ensemble", a affirmé celui qui totalise 226 buts et 242 passes décisives en 624 matchs sous le maillot du Bayern Munich.Détenteur du record de titres de champion d’Allemagne (11) et vainqueur de deux Ligue des Champions avec le Bayern (2013, 2020), celui qui est arrivé à l'âge de 10 ans au sein du club allemand a été encensé par un autre monstre sacré, Oliver Kahn., a analysé le président du club munichois. Les dossiers des prolongations des contrats ne sont pas terminés du côté du Bayern. En effet, les extensions des bails du capitaine, Manuel Neuer, et du buteur Robert Lewandowski (en fin de contrats en juin 2023) n'ont toujours pas été annoncées.