Des détails à régler

pour la saison à venir. Et à en croire le média allemand Sport 1, celle-ci se nommerait. Libre au 30 juin, le latéral droit de l'Ajax Amsterdam. Auteur d’un exercice 2021-2022 probant (5 buts et 4 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues jusqu’alors), l'international marocain aurait été convaincu après une rencontre dans la capitale néerlandaise avec le directeur sportif du Bayer, Hasan Salihamidzic.Objet d'en parallèle, Mazraoui avait déjà tempéré l'enthousiasme catalan le mois dernier. « Je n’ai toujours rien signé avec Barcelone. Il n’y a rien de concret. Je ne suis même pas près de le faire. Sinon, je serais honnête et je le dirais », avait alors indiqué le joueur de 24 ans. Signe du coup d'avance du Bayern dans ce dossier, d'autres pistes jusqu'alors suivies, conduisant à Pedro Porro (22 ans, Sporting Portugal) et Ridle Baku (23 ans, VfL Wolfsburg), auraient été abandonnées par les champions d'Allemagne. Rien ne serait toutefois conclu, certains détails financiers demeurant à régler. La somme de 10 millions d'euros brut de salaire annuel est d'ores et déjà évoquée.