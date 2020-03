Jadon Sancho a été l’une des attractions de la saison 2019/2020 de la Bundesliga. En réussissant un double-double (17 buts marqués et 18 passes décisives offertes), le jeune ailier anglais a tapé dans l’œil de nombreux cadors européens. Même s’ils font tout pour le retenir, les responsables du Borussia Dortmund commencent ainsi à se préparer à l’idée de le perdre lors du prochain mercato. Jusqu’ici, la tendance pour l’ancien sociétaire de Manchester City était un retour en Angleterre, et plus particulièrement un transfert vers Manchester United. Mais, certaines personnes tentent d’influer sur sa décision, en le poussant à poursuivre son parcours en Bundesliga.



Un certain Lothar Matthaus, ex-légende du Bayern et de l’équipe nationale allemande, aurait conseillé à Sancho de continuer dans un championnat qu’il connait très bien. Selon le quotidien Manchester Evening News, le Ballon d’Or 1990 aurait invité la jeune star des vice-champions d’Allemagne à suivre l’exemple des Robert Lewandowski, Mario Gotze, Mats Hummels et cie en quittant le Signal Iduna Park pour l’Allianz Arena. Reste à savoir si l’ailier anglais est enclin à emprunter ce chemin. Le suspense est entier et la réponse ne devrait pas survenir avant quelques mois.