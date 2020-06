Bayern Munich : Lewandowski a longtemps rêvé du Real Madrid

Robert Lewandowski fait les beaux jours du Bayern Munich depuis 2014. L’attaquant polonais se plait et s’épanouit au sein de la formation bavaroise, mais l’idée d’une expérience ailleurs lui a déjà traversé l’esprit. Il y a quelques années, le goleador numéro 1 de la Bundesliga se voyait bien filer au Real Madrid afin de constituer un tandem infernal avec Cristiano Ronaldo. C’est un l’un de ses anciens conseillers, un dénommé Cezary Kucharski, qui en a fait la révélation.

La présence de Benzema au Real a découragé Lewandowski

« A un moment donné, il ne voulait plus signer de contrat avec le Bayern, et voulait plutôt (rejoindre) le Real Madrid parce que Ronaldo y jouait », a déclaré Kucharski à la chaîne YouTube polonaise Futbolownia. « Je l'ai convaincu qu'il devait être l'attaquant numéro un dans un grand club. Au Real Madrid, avec le temps, il serait passé devant Karim Benzema, mais je ne pouvais pas lui permettre de passer dans un club en tant que numéro deux étant donné le statut qu’il avait déjà à l'époque. J'ai souligné cela dans toutes les discussions, que ce soit avec le Real Madrid, Arsenal ou Manchester City ». Au final, « Lewa » n’a donc pas bougé, au grand bonheur des supporters munichois. Avec 236 buts à son compteur, il est aujourd’hui le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club derrière Gerd Muller.



Lewandowski a plus que répondu aux attentes du côté de l’Allianz Arena. Pourtant, lorsqu’il est arrivé au club en 2014, il n’était pas sûr du tout de pouvoir s’y imposer. « C’est drôle quand on y repense aujourd’hui, mais à l’époque il avait des doutes », a indiqué son ex-représentant. Des doutes par rapport à sa capacité à passer devant…Mario Mandzukic. « Mais, ce qui a été crucial pour moi et m'a montré que le Bayern était la décision la plus sûre pour lui après son passage au Borussia Dortmund c’est qu’ils lui ont offert le maillot numéro 9 de Mandzukic », a conclu Kucharski.