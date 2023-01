Bayern Munich : les Munichois vont s'offrir un gros coup avec un joueur de Manchester City

C'est un gros coup de fin de mercato qui va avoir lieu chez les cadors européens. Ainsi, le Bayern Munich, futur adversaire du Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions, va s'offrir le latéral de Manchester City Joao Cancelo. Ainsi, le décuple champion d'Allemagne va se faire prêter le défenseur international portugais d'ici la fin du mercato d'après des informations du média The Athletic. Capable de jouer des deux côtés de la défense, Cancelo était beaucoup moins utilisé par Pep Guardiola depuis quelques semaines et il va se relancer en Bavière.

Tandis que le Bayern devrait faire un gros coup, ce transfert sera un prêt avec option d'achat. Seulement, d'après des informations de Bild, cette option d'achat va être d'un sacré montant puisque les Munichois devront débourser 80 millions d'euros l'été prochain s'ils veulent garder le Portugais. Pour l'heure, ce transfert n'a pas encore été officialisé mais cela devrait se faire d'ici les prochaines heures. Ainsi, le Bayern Munich va se renforcer avec un élément de poids en défense et cela ne devrait pas être une bonne nouvelle pour les Parisiens. Le joueur de 28 ans serait attendu dans la journée pour passer sa visite médicale.

Bayern have an option to buy for João Cancelo in the summer at around €79.8m (£70m), according to @altobelli13 & @cfbayern