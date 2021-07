Bayern Munich : Les exigences élevées de Coman

Kingsley Coman tergiverse. Arrivé au Bayern Munich à l'été 2017, l'ancien du Paris Saint-Germain se demande aujourd'hui s'il veut poursuivre ou non l'aventure bavaroise. Alors qu'il lui reste deux années de contrat, le Français négocie avec son club pour une prolongation, mais ses exigences sont élevées et ne correspondent pas à ce que le Bayern lui propose.



Actuellement, Coman touche un salaire de 12 M€ brut par an. Il souhaite désormais toucher cette somme, mais en net. Son représentant, Pini Zahavi, a d'ores et déjà prévenu le Bayern que s'il n'accédait pas à la requête de son client, alors celui-ci attendra d'être libre pour partir et ne rapportera rien au club allemand.

Pas moins de 100 M€ Il y a quelques semaines, Munich avait fixé le prix de vente de son joueur à 100 M€. Quant à Kingsley Coman, ce n'est pas la première fois qu'il hésite à partir. L'an passé déjà, le Français avait clairement émis le souhait de changer de crèmerie avant de décider de rester un peu plus longtemps.