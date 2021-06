Bayern Munich : Le prix de Coman est fixé

L’avenir de Kingsley Coman semble s’écrire ailleurs qu’à Munich. L’international français n’est plus très chaud pour continuer son parcours avec les champions d’Allemagne et les responsables bavarois sont prêts à laisser partir. Cela étant, il sera de question de le brader. Si transfert il y a pour l’ancien Parisien, il ne pourra pas se négocier au-dessous de 100M€ d’après ce que révèle Sky Allemagne.

Aucune offre transmise pour Coman

Le même média a affirmé que Liverpool et Manchester United, que l’on cite parmi les courtisans du Français, n'avaient pas encore fait de proposition. Les approches des deux géants de Premier League sont timides et elles pourraient bien le rester vu la somme demandée du côté de l’Allianz Arena. Coman (25 ans) a encore deux ans de contrat avec le Bayern. Il y a bien eu des discussions à propos d’une prolongation, mais elles n’ont pas été concluantes. Actuellement, les pourparlers sont au point mort.

