D'ordinaire plutôt policé, Manuel Neuer est sorti de ses gonds dans un entretien accordé au média Bild am Sonntag. Plusieurs éléments semblent agacer le champion du monde 2014 : les négociations pour sa prolongation de contrat n'avancent pas, déjà, et Neuer reproche à sa direction de laisser fuiter des rumeurs. « Je suis quelque peu irrité. Je suis au Bayern depuis neuf ans et jusque-là, jamais des indiscrétions n'étaient sorties du club. Là, de plus en plus de détails font leur apparition dans les médias sur les échanges entre les responsables du club et mon agent qui, en plus, ne correspondent pas toujours à la réalité. »

