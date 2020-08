Le Bayern a dominé dimanche soir le PSG en finale de la Ligue des Champions et parmi les grands artisans de ce sacre il y avait Thiago Alcantara. Le milieu de terrain espagnol a illuminé la rencontre de par sa classe, avec sa remarquable vision de jeu et ses passes millimétrées. Une prestation haut de gamme qui a de quoi faire sérieusement regretter son futur départ. L’ancien barcelonais s’étant entendu avec ses dirigeants bavarois sur une séparation afin de pouvoir relever un nouveau défi. Du moins, c’est ce qui était acté avant cette finale victorieuse. La donne aurait évolué depuis selon son entraîneur.

L’avenir de Thiago reste encore méconnu



En conférence de presse d’après-match, Hansi Flick a en effet déclaré que Thiago lui a dit « qu’il voulait rester. » Une révélation qui aurait pu beaucoup ravir les supporters munichois si elle n’était pas lancée sur le ton d’une boutade. A moins d’un improbable revirement de situation, le joueur d’origine brésilienne va donc bien quitter les champions d’Europe. Pour quelle destination ? Son futur ex-coach assure l’ignorer : « Je l'ai simplement remercié. Je ne sais pas (où se situe son avenir), lui-même ne le connait pas encore. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera dans les prochains jours. » Pour rappel, Thiago est principalement annoncé du côté de Liverpool et son prix a été évalué à 30M€ vu qu’il ne lui reste qu’un an de contrat du côté de l’Allianz Arena.