Bayern Munich : Kouassi prochainement prêté

Joueur formé au Paris Saint-Germain, Tanguy Kouassi a rapidement perdu patience. Persuadé qu'il n'aurait pas sa chance dans le groupe pro parisien, celui qui était alors âgé de dix-sept ans a décidé de filer vers le Bayern Munich au mois de juillet 2020. Flairant le bon coup et espérant tenir là une graine de champion tricolore du calibre d'un Benjamin Pavard ou d'un Lucas Hernandez, les recruteurs munichois lui ont ouvert les bras. Deux ans plus tard, le constat est pour le moins décevant.

Certes, il y a eu des pépins physiques à répétition avec une cuisse particulièrement fragile, mais globalement, le niveau du joueur n'a pas convaincu son entraîneur de lui faire confiance. Comme le souligne L’Équipe ce jeudi, Julian Nagelsmann n'a d'ailleurs pas été tendre avec lui, n'hésitant pas à le recadrer publiquement, comme le 17 avril dernier après un coup de coude assené par Kouassi à un joueur de Bielefeld. "Cette action est incompréhensible, elle méritait un carton rouge. (...) Tanguy doit apprendre à mieux gérer son attitude dans le jeu aérien, (...) il manque clairement de maîtrise. J'aimerais qu'il parvienne à effectuer un match complet irréprochable."

Un prêt sans option d'achat

Le média cite d'autres sorties tout aussi cinglantes de la part du tacticien vis-à-vis de son joueur, mais précise que la direction du Bayern est plus coulante sur le sujet et garde confiance en Kouassi. Toutefois, le joueur devrait être prêté (sans option d'achat) la saison prochaine. Le RB Leipzig tiendrait la corde, tandis que le Bayer Leverkusen et l'AS Monaco resteraient à l'affût.