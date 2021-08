Le Bayern a un autre dossier urgent à traiter

A défaut de se montrer très actif sur le marché des transferts, le Bayern Munich s’est mis à cadenasser les principaux tauliers de son effectif. Ce lundi,Ce dernier a lié son avenir aux champions d’Allemagne avec un engagement jusqu’en 2025.Kimmich est un pur produit de l’équipe munichoise. Il y est même indiscutable depuis l’époque de Pep Guardiola. Réputé pour sa régularité et aussi pour sa polyvalence,Dans l’effectif actuel, il n’y a que Manuel Neuer (436) et Robert Lewandowski (332) qui comptent plus de matches que lui.Lewandowski, qui justement, pourrait être la prochaine priorité du board bavarois. Il n’a plus que deux ans de contrat et son nom alimente de plus en plus la rubrique des transferts. Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic seraient bien inspirés de régler ce dossier au plus vite.