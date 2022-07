Selon le média allemand BILD, le Bayern a contacté les agents de Kane pour savoir si le joueur de 28 ans serait intéressé par une signature en son sein l’été prochain. Les Bavarois considèrent le capitaine anglais comme le remplaçant naturel de Robert Lewandowski, qui vient de filer au FC Barcelone.

Kane pour faire oublie r Lewandowski ?

Aucune "discussion concrète" n'a encore eu lieu, mais le Bayern a reçu une réponse positive des représentants du capitaine anglais. Arracher Kane à Tottenham ne sera pas une tâche aisée pour les responsables allemands. Mais, ces derniers se montrent confiants et convaincus que le prestige du club munichois et sa capacité à concourir pour les plus grands trophées peuvent faire la différence dans l’esprit de l’avant-centre des Spurs.



Kane est sous contrat avec l’équipe londonienne jusqu'en 2024. Au début de l’été, Oliver Kahn, le directeur général du Bayern, avait lâché quelques mots au sujet du goleador anglais. "Il est sous contrat avec Tottenham. Bien sûr, c'est un attaquant de premier plan, mais ce n'est qu'un rêve pour l'avenir", avait-il confié. L’avenir en question pourrait donc être plus proche qu’on le pensait.