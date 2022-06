La question anime tous les débats de l'autre côté du Rhin et ailleurs : dans quel club évoluera Robert Lewandowski à compter de la saison prochaine ? Buteur emblématique du Bayern Munich, il est même le joueur le plus efficace d'Europe depuis quatre ans, l'attaquant international polonais ne cesse de répéter son désir de relever un dernier grand challenge dans sa carrière. Et il ne manque pas de courtisans. Le Paris Saint-Germain, Chelsea, et surtout le FC Barcelone seraient prêts à avancer leurs pions pour l'attaquant.

Lewandowski attendu à l'entraînement...

Reste que la direction du Bayern Munich ne semble pas disposée à ouvrir la porte à son meilleur joueur. Oliver Kahn, patron du sportif, se livre à une guerre des mots avec le Polonais depuis le début de l'été. Dans le cadre de la présentation de Sadio Mané, l'ancien gardien de but est resté sur sa position : Lewandowski ne partira pas. "En ce qui concerne Lewandowski, peu de choses ont changé. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2023", a lancé Oliver Kahn lors de ce point presse. "Ici au Bayern, nous attendons maintenant avec impatience le premier jour d'entraînement avec Robert", a-t-il conclu. Le ton est donné...

Précédent Xavi demande à Dembelé de rester à Barcelone Lire Suivant